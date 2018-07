Vitória holandesa ao "sprint" na mais longa etapa do Tour

Dylan Groenewegen (Lotto NL-Jumbo) venceu ao "sprint" a sétima e mais longa etapa do Tour de France, esta sexta-feira.

O belga Greg van Avermaet (BMC) conservou a camisola amarela, símbolo da liderança da geral individual.

Na ponta final dos 231 quilómetros da mais longa tirada desta edição, que ligou Fougères a Chartres, o holandês bateu o colombiano Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) e o esloveno Peter Sagan (BORA-hansgrohe), segundo e terceiro, respetivamente, com o mesmo tempo do vencedor (5h43m42s).

Van Avermaet cortou a meta no 16º lugar, com o mesmo registo e mantém o comando, com seis segundos de vantagem sobre o britânico Geraint Thomas (Sky) e oito em relação ao seu colega norte-americano Tejay van Garderen.

A oitava etapa, com 181 quilómetros a ligar Dreux e Amiens, é propícia a uma nova chegada ao "sprint".