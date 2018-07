Raphinha e a pré-época do Sporting: "Todos temos que mostrar trabalho para jogar"

Raphinha, em declarações à imprensa no estágio do Sporting na Suiça, falou sobre a chegada de Nani e a pré-época do clube leonino.

O extremo brasileiro, orientado por José Peseiro no Vitória de Guimarães no final da temporada passada, falou sobre o novo técnico do Sporting: "Pede muita entrega, luta, dedicação e jogar em prol do grupo. Trabalhei com ele três ou quatro meses, mas esta é uma época nova, todos começamos em pé de igualdade, e temos que mostrar trabalho para poder jogar".

O novo reforço falou sobre os objetivos da equipa para a época: "Queremos estar sempre no nosso melhor para dar resultados aos adeptos. Estamos a trabalhar forte para lutar por todas as competições, e queremos chegar bem à estreia no campeonato".

O extremo brasileiro valorizou a chegada de Nani e a competição por um lugar no onze: "É muito bom tê-lo aqui na concorrência, é dos melhores jogadores com que joguei, e vai ser saudável. Não me importo de jogar na esquerda ou na direita, o que importa é jogar".

Na temporada passada, Raphinha fez 18 golos em 43 jogos no Vitória de Guimarães.