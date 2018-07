Trump faz as pazes com Theresa May e chama à sua própria entrevista “fake news”

O Presidente americano Donald Trump elogiou esta sexta-feira a primeira-ministra britânica Theresa May, depois de lhe terem sido atribuídos comentários muito críticos da mesma numa entrevista concedida ao jornal “The Sun”.

Segundo a edição de hoje do “The Sun”, Trump acusava May de ter falhado na negociação de um acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia e terá sugerido que, a manter-se o rumo que a líder britânica estava a traçar, estaria em risco um acordo comercial com os EUA. Terá ainda elogiado Boris Johnson – que esta semana se demitiu de ministro dos Negócios Estrangeiros em conflito aberto com May, precismanete por causa do Brexit – dizendo que ele daria um excelente primeiro-ministro.

Mas numa conferência de imprensa conjunta com Theresa May esta sexta-feira, em Londres, o Presidente dos EUA criticou o “The Sun”, dizendo que a manchete e as alegações contidas no jornal são “fake news”.

“EU não critiquei a primeira-ministra, tenho muito respeito por ela”, disse Trump, quando questionado sobre a entrevista. “Infelizmente houve uma notícia que foi publicada e que, no geral estava bem, mas não incluiu o que eu disse sobre a primeira-ministra, e eu disse coisas ótimas”, disse Trump. "Chama-se a isso 'Fake News'".

O Presidente disse ainda que quando se encontrou com Theresa May esta sexta-feira de manhã pediu-lhe desculpa e disse que tinha sido mal representado na entrevista, ao que ela terá respondido, "não se preocupe, é só a imprensa".

Ainda sobre o Brexit, Trump disse que as decisões do Reino Unido cabem a Londres, e que os EUA apoiarão. “Quero agradecer à primeira-ministra May ter procurado alcançar um acordo comercial justo e recíproco com os Estados Unidos. Quando o processo do Brexit estiver concluído, e o Reino Unido estiver fora da União Europeia, não sei o que vão fazer, mas façam o que fizerem está tudo bem, é convosco”, afirmou.

“Façam o que fizerem, tudo bem por nós, mas certifiquem-se de que podemos continuar a ter comércio, é tudo o que interessa. Os Estados Unidos querem concluir um excelente acordo comercial com o Reino Unido. Esta é uma oportunidade incrível para os nossos dois países, e vamos aproveitá-la ao máximo”.

Situação injusta na NATO

Na conferência de imprensa Donald Trump abordou ainda muitos outros assuntos. Elogiou a importância da NATO e das relações transatlânticas e agradeceu a Theresa May o seu apoio na questão do desarmamento da Coreia do Norte.

Especificamente sobre o facto de ter exigido que os países europeus paguem mais para a manutenção da NATO, disse que "a situação era injusta. Os EUA estavam a pagar até 90% dos custos da NATO e a NATO existe muito mais para a Europa do que para nós. Ajuda mais a Europa do que nos ajuda a nós. Mas dito isso, é um grande motor de unidade. Estão lá 29 países e existe muito amor naquela sala. Estamos a ajudar a Europa e ela está-nos a ajudar a nós, estamos todos juntos, estou bem com isso."

[Notícia atualizada às 14h59]