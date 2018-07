William Carvalho fechado pelo Bétis

William Carvalho rende 16 milhões de euros no imediato ao Sporting. É quanto o Bétis paga ao Sporting, por uma percentagem do passe. O valor pode ascender aos 20 milhões, mediante objetivos. Os leões, no entanto, mantêm uma fatia dos direitos económicos do médio, o que poderá levar a um encaixe superior, caso o Bétis opte por adquiri-los, ou haja uma transferência dos espanhóis para outro clube.

Aos valores somados o Sporting terá de subtrair um montante que terá de pagar ao Cercle de Brugge. William jogou nos belgas durante dois anos, cedido pelo clube português, e ficou com direito a 10% de uma transferência.

William Carvalho, de 26 anos, assina por cinco épocas. Vai ganhar 2,5 milhões, por ano, e ficará com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.



O negócio foi fechado na noite de quinta-feira, numa viagem a Lisboa do presidente do Bétis, Angel Haro, o vice presidente López Catalán e o diretor desportivo Lorenzo Serra Ferrer.