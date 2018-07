Sporting afinal mantém equipa B, mas no Campeonato de Portugal

A Direção interina do Sporting recuou na decisão de extinguir equipa B, que vai disputar, esta temporada, a Série D do Campeonato de Portugal.

A decisão de Bruno de Carvalho tinha como objetivo a criação de uma equipa para disputar o novo campeonato de Sub-23.

O Sporting B vai ter de disputar o Campeonato de Portugal, devido à despromoção da Segunda Liga, na temporada passada.

De acordo com a Federação Portuguesa de Futebol, o Sporting vai defrontar outras 17 equipas, na estreia do novo modelo do Campeonato de Portugal.

A Série D do Campeonato de Portugal:



1º Dezembro

Praiense

Ideal

Angrense

Sporting B

Real SC

Oriental

Casa Pia

Ol. Montijo

Redondense

Pinhalnovense

Amora

Vasco Gama (Beja)

Moura

Louletano

Ferreiras

Armacenenses

Olhanense