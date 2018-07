Ataque no alto do Mur de Bretagne coroa Daniel Martin

Daniel Martin (UAE Team Emirates) venceu a sexta etapa da Volta a França, esta quinta-feira, cortando a meta de forma isolada, no alto do Mur de Bretagne. O belga Greg Van Avermaet (BMC) conservou a camisola amarela mas não ganhou para o susto.

O irlandês foi o mais forte nos últimos dois quilómetros da subida, que coincidiu com um exigente prémio de montanha de terceira categoria. O francês Pierre Latour (Ag2R La Mondiale) e o espanhol Alejandro Valverde (Movistar) fizeram segundo e terceiro lugares, respetivamente.

Martin concluiu os 181 quilómetros da tirada iniciada em Brest com o tempo de 4h13m43s, com um segundo de avanço sobre Latour e três face a Valverde.

Num final de etapa com as equipas dos primeiros classificados da geral individual a trabalharem arduamente em prol dos respetivos objetivos, foi a BMC do camisola amarela, Van Avermaet a levar a melhor, com o próprio ciclista belga a ser 12º, a três segundos do vencedor do dia.

O compatriota de Van Avermaet, Phillipe Gilbert (Quick Step-Floors), principal ameaça presente ao líder, cortou a meta em 31º, a 12 segundos de Martin. Mas foi o britânico Geraint Thomas, da Sky, a a ser também um dos grandes vencedores do dia, cortando dois segundos de atraso face a Van Avermaet e ascendendo ao segundo posto da geral, a três do belga.