O Benfica negou, numa nota à comunicação social publicada no site do clube, ter qualquer interesse na contratação de Guillermo Varela.

O lateral direito de 25 anos, atualmente no Peñarol, esteve associado ao clube encarnado, mas as águias negaram proposta e interesse no jogador.

Varela soma cinco internacionalizações pela seleção principal do Uruguai, duas delas neste Mundial 2018.