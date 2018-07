Paciência despede-se dos adeptos. "O símbolo do FC Porto ficou bordado no meu coração"

Depois de consumada a transferência para o Eintracht Frankfurt, Gonçalo Paciência despede-se agora dos adeptos portistas.

"Hoje deixei de ser jogador profissional do FC Porto. Tinha oito anos quando entrei pela primeira vez no campo da Constituição, apenas com a vontade de me divertir a jogar futebol", começa por dizer.

Gonçalo admite guardar "com muito carinho as memórias" ao longo dos 16 anos que representou com a camisola azul e branca.

O novo jogador do Eintracht Frankfurt deixou ainda algumas palavras de agradecimento e fala do sonho cumprido na última temporada: "Quero também agradecer a todos os adeptos por todo o carinho, apoio e confiança que me fizeram sentir durante todos estes anos, tanto nos melhores momentos, como nos mais difíceis. Juntos cumprimos o meu grande sonho: ser campeão com a camisola do FC Porto. Ainda hoje não tenho palavras para descrever o que senti".

"Não posso dizer que hoje me despeço do FC Porto, porque o Clube faz parte de mim. Vesti a camisola com tanto amor que o símbolo ficou bordado no meu coração. Quanto a mim, começa agora uma nova etapa. Uma grande oportunidade para continuar a evoluir e procurar deixar a minha marca numa das melhores ligas do mundo juntando-me a um dos maiores clubes da Alemanha", rematou.

Gonçalo Paciência vai agora representar o Eintracht Frankfurt nas próximas quatro temporadas.