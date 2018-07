Exames nacionais. Médias descem a Português e Matemática

As médias dos exames nacionais de Português e Matemática desceram na primeira fase dos exames nacionais do ensino secundário. De acordo com os dados disponibilizados pelo Ministério da Educação, a média de Português registou uma descida ligeira, de 11,1 no ano passado para 11,0 este ano. Já na disciplina de Matemática A a descida foi mais acentuada: de 11,5 para 10,9.

De acordo com a nota emitida pelo Ministério do Ensino Superior, a queda da média a Matemática significou um aumento dos chumbos, uma vez que a percentagem de reprovações dos alunos internos a Matemática subiu um ponto percentual de 13% para 14%. Já a Português a taxa de reprovações manteve-se no mesmo nível (6%).

Quanto à média dos exames a Física e Química subiu em relação ao ano passado de 9,9 para 10,6. Os exames de Biologia e Geologia também subiram de média, de 10,3 para 10,9 valores.

Entre as 22 disciplinas sujeitas a exame nacional, a que registou um maior número de provas realizadas foi a de Português, com 74.390 provas, logo seguida por Matemática A, com 45.433 provas, Biologia e Geologia, com 44.637 provas, e Física e Química A, com 43.834 provas.

No total, 324.600 provas foram realizadas, menos 7.761 do que em 2017.

As provas foram feitas em 641 escolas portuguesas e foram vigiadas por cerca de 10.000 professores.

A classificá-las estiveram 7.684 professores.