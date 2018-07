Comissão técnica vai calcular custo da reivindicação dos professores

Tudo como antes...

12 jul, 2018 Abrantes 09:31

Ou seja " tudo como antes, Quartel-general em Abrantes". Uma comissão para estudar impactos financeiros, depois de termos sido bombardeados diariamente com "custa 600 milhões", "é incomportável", " o País não pode", etc, etc. Afinal esses 600 milhões foram um numero que atiraram para o ar? Acho que a única coisa que esta luta trouxe, foi a certeza que a Maioria Absoluta do PS... Bye-Bye. No resto ficou tudo na mesma. Aguarda-se a avalanche de legislação para em futuras greves como esta, os efeitos serem minorados "legalmente"...