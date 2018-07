Centeno com um olho na reposição de rendimentos e outro na consolidação

O último orçamento do atual Governo vai manter a linha da recuperação de rendimentos, mas que isso não pode colocar em causa a consolidação obtida até aqui, disse esta terça-feira, no Parlamento, o ministro das Finanças, Mário Centeno.

Numa intervenção inicial na comissão parlamentar de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, Mário Centeno disse que o Governo "tem feito o seu trabalho, honrando os seus compromissos, de forma responsável e ponderada".

"O quarto orçamento desta legislatura seguirá essa mesma linha: aumento do rendimento disponível das famílias, recuperação do valor das pensões associado ao crescimento económico, investimento nos serviços públicos e conclusão em 2019 do processo de descongelamento das carreiras para além da reposição de direitos dos trabalhadores da Administração Pública", afirmou Mário Centeno.

O ministro disse que estes compromissos estão assumidos e serão cumpridos, considerando que a poupança em juros permitiu criar margem para acomodar as medidas de reforço de rendimentos.

No entanto, o governante defendeu que "o debate não pode fugir à sustentabilidade".

"Não podemos adotar medidas com implicações orçamentais significativas que não estavam no Programa do Governo", afirmou Mário Centeno.

"Não podemos colocar em causa a consolidação orçamental estrutural com medidas avulsas que implicam alterações orçamentais de forma avulsa", insistiu, sublinhado que o Governo não colocará em causa a recuperação do país.

A terminar a sua intervenção, Mário Centeno salientou que o Governo não se deixará "iludir por ganhos fáceis ou efémeros".