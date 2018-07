Voltaram a aumentar os trabalhadores a recibos verdes

Aumentaram as contratações a recibo verde no Estado. Em 2017, eram mais 14,6% do que no ano anterior, segundo as contas do jornal "Público".

No final do ano passado, quando já estava em andamento programa para regularizar a situação dos precários, os organismos públicos tinham 17.728 trabalhadores com contratos de prestação de serviços.

Este é o valor mais elevado desde o segundo semestre de 2013, quando foram contabilizadas mais de 28 mil pessoas nesta situação, escreve o jornal.



Segundo os dados divulgados pela Direcção-geral da Administração e do Emprego Público, mais de 56% dos trabalhadores a recibos verdes tem ligação aos organismos da administração central, em particular nos serviços que dependem dos ministérios do Trabalho e da Segurança Social, Saúde e da Ciência e Ensino Superior.

As estatísticas mostram que 43,7% das prestações de serviço registadas no final de 2017 ocorreram na administração local.

Está em curso o Programa de Regularização Extraordinário dos Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP) que, só na administração central, teve mais de 30 mil candidaturas.