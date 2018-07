Detidos mais suspeitos do ataque à Academia do Sporting

As forças de segurança detiveram mais seis suspeitos de envolvimento no ataque à Academia do Sporting, em Alcochete, confirmou a Renascença junto de fonte policial.

A operação da GNR, com o apoio de agentes PSP, decorre esta segunda-feira em Lisboa e noutras zonas próximas.

Segundo a Renascença apurou, são seis as pessoas agora detidas no âmbito do processo de investigação que ainda decorre e depois de terem sido emitidos os mandados de detenção.

Os seis detidos terão ligação à claque sportinguista Juventude Leonina.

Os detidos que resultarem da operação de hoje vão ser ouvidos na terça-feira no Tribunal do Barreiro.

O ataque à Academia de Alcochete aconteceu a 15 de maio e foi levado a cabo por cerca de 40 elementos da Juve Leo.

Na altura, a GNR deteve 23 dos atacantes, que acabaram por ficar em prisão preventiva. Semanas depois, foram detidos o antigo líder da claque Juve Leo Fernando Mendes e outros três elementos, que também aguardam o desenrolar do processo na cadeia.

Estes 27 arguidos estão indiciados por vários crimes, nomeadamente sequestro, ofensa à integridade física qualificada, introdução em lugar vedado ao público, dano com violência, terrorismo, resistência e coação sobre funcionário.

[notícia atualizada às 19h38]