Boris Johnson arrasa plano para o Brexit. “Estamos a caminhar para um estatuto de colónia”

O Reino Unido corre o risco de se tornar numa colónia da União Europeia, alerta o ex-ministro britânico dos Negócios Estrangeiros, Boris Johnson.



“Estamos a caminhar para um estatuto de colónia”, refere o ministro demissionário na sua carta de resignação.

O ex-chefe da diplomacia considera que, com a proposta da primeira-ministra, Theresa May, para completar a saída da União Europeia, o Reino Unido vai ter apenas um “semi-Brexit”.

“O sonho do Brexit está a morrer, sufocado por dúvidas próprias desnecessárias”, acrescenta Johnson na missiva.

O ministro dos Negócios Estrangeiros anunciou a sua demissão esta segunda-feira, horas depois da demissão do ministro para o Brexit, David Davis, e do seu "vice", fazendo subir para três o número de demissões de altos cargos no Governo de May em apenas 24 horas.

Para justificar a sua saída, David Davis disse discordar do plano revelado na sexta-feira pela primeira-ministra para a criação de uma zona de comércio livre entre o Reino Unido e a UE no pós-Brexit, um plano que implica manter o mesmo conjunto de regras comunitárias para a troca de bens com os restantes 27 Estados-membros do bloco.