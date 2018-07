May pede à UE que abandone "posição rígida" sobre o Brexit

A primeira-ministra do Reino Unido, Teresa May, pede à União Europeia (UE) que abandone “a posição rígida" que tem adoptado nas negociações sobre o “Brexit”,

Numa entrevista publicada este domingo no The Sunday Time, Teresa May insta Bruxelas a considerar as suas propostas de forma “séria” depois de, na sexta-feira, ter chegado a um consenso com os seus ministros sobre um plano para a futura relação bilateral.

Este plano será aplicável depois do período transitório de 21 meses após a saída dos britânicos da UE, prevista para 29 de março de 2019.

O plano, que inclui a criação de um mercado comum de bens da comunidade britânica, harmonizado a nível normativo e aduaneiro, suscitou críticas entre os deputados conservadores mais eurocéticos, que ameaçam desestabilizar a liderança, noticia a agência Efe, citando o jornal britânico.

Para estes parlamentares, que, segundo o jornal, preparam uma carta para promoverem uma mudança de líder, a chefe do executivo considera que o desafio atual consiste em “fazer com que a UE leve o assunto a sério e que se sente à mesa das negociações com os britânicos".

A chefe do executivo assegura ainda que não “dececionará” os 52% de britânicos que votaram a favor do ´Brexit` no referendo de 23 de junho de 2016.

Os deputados pró-´brexit`, chefiados pelo aristocrata Jacob Rees-Mogg, lamentaram que o plano que o governo apresentará esta semana à UE num Livro Branco seja equivalente a permanecer “ligado ao bloco”. E consideram que, tal facto, dificultará a possibilidade de fecharem tratados comerciais com outros países.

“Plano é uma bosta”, diz Boris Johnson



O The Sunday Times explica que na reunião da passada sexta-feira na residência oficial de campo de Chequers, onde se chegou ao consenso, houve vozes muito discrepantes entre os ministros, ainda que, no final, todos tenham acatado a decisão da maioria.

Entre as vozes discordantes – mencionadas no jornal - contam-se a do ministro dos Negócios Estrangeiros, Boris Johnson, que terá afirmado que o “plano é uma bosta” e defendê-lo será “como polir uma bosta”.

Num artigo conjunto no mesmo jornal, os ministros da Economia, Philip Hammond, e dos Transportes, Chris Grayling, insistem que o que se acordou em Chequers, no sudeste de Inglaterra, é um acordo de ´brexit` "pragmático e com princípios, que funciona tanto para o Reino Unido como para a UE".

Na segunda-feira, Theresa May explicará o seu plano ao grupo parlamentar conservador na Câmara dos Comuns, enquanto os chefes de diplomacia do partido continuam a reunir-se com os deputados a fim de chegarem a consenso.

O negociador chefe da UE, Michel Barnier, disse, entretanto, que aguarda a leitura do Livro Branco para decidir se a proposta britânica é “viável e realista”.