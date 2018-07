Chuvas torrenciais fazem mais de 80 mortos no Japão

As chuvas torrenciais já fizeram 87 mortos e há dezenas de desaparecidos no sudeste do Japão. Mais de dois milhões de habitantes receberam ordens para abandonarem as suas casas.

Foram, entretanto, resgatadas as mais de duas mil pessoas que estavam bloqueadas na cidade de Kurashiki. As fatalidades nesta localidade ultrapassaram já as registadas nos grandes deslizamentos de terras de 2014.

Há vastas áreas afetadas pelas chuvas, inundações e aluimentos de terras. A agencia meteorológica do Japão fala de uma situação de perigo extremo.

Membros das equipas médicas e pacientes foram retirados pelas forças de defesa japonesas do Hospital de Mabi, que fica numa zona isolada, em barcos.

“Estou muito grato à equipa de resgate”, disse Shigeyuki Asano, um paciente de 79 anos que passou a noite sem eletricidade ou água. “Sinto-me muito aliviado por ter sido libertado de um sítio tão malcheiroso e escuro”.

Tudo indica que a intensa precipitação se mantenha até esta segunda-feira.