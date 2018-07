Númerosquecontamhistórias "take" 300

Hoje é a segunda sexta-feira 13 do ano. Mas hoje não vamos falar de sorte nem de azar, porque hoje esta rúbrica completa 300 episódios. Doze horas e 38 minutos para ser mais preciso.

Ou seja, o correspondente a mais meio dia consecutivo a entretê-lo com números que contam histórias, umas vezes mais a sério, outras mais para descomprimir.

Já lhe dissemos que contribui para o orçamento da União Europeia com um café por dia (48 cêntimos), que com 10 mil euros e uma impressora 3D constrói uma casa em 24 horas, que 70% dos adultos não usam cinto de segurança no banco de trás e que um litro de combustível consome 60% de impostos.

Ou que 1,2% da população nacional é vegetariana, que um beijo pode queimar até 26 calorias e que a temperatura no local habitado mais frio do mundo pode atingir mais de 60 graus negativos.

E porque hoje é sexta-feira 13, sabia que há no máximo três dias assim no espaço de um ano?

Um mundo organizado em padrões. Há quem lhe chame coincidência.

E porque estamos na contagem decrescente para a final do campeonato do mundo, não desanime lá porque Portugal não joga. Por falar nisso, a França qualificou-se para a final dois anos depois de ter perdido a final do seu europeu para Portugal (10 de julho).

Já a Croácia está na final, 20 anos depois de ter sido eliminada pela França nas meias finais do campeonato do mundo que os franceses ganharam no estádio de S. Denis.