Festival Literário Internacional do Interior celebra centenários de Saramago e Agustina

A 5.ª edição do Festival Literário Internacional do Interior - FLII Palavras de Fogo celebra, este ano, os centenários de Agustina Bessa Luís, José Saramago e Matilde Rosa Araújo, anunciou hoje a associação promotora, sediada na Lousã.

Em informação disponibilizada à agência Lusa, a Arte-Via Cooperativa avançou que o festival, agendado entre 16 e 19 de junho, tem como lema “A arte e a cultura como reanimadores de uma região e de um povo” e iniciativas previstas para os municípios da Lousã, Arganil, Condeixa-a-Nova e Miranda do Corvo (distrito de Coimbra) e Alvaiázere, Ansião e Pedrógão Grande (Leiria).

“Trata-se de um evento intermunicipal, daí o seu caráter inovador, que decorrerá em sete concelhos da região afetados pelos fogos, com o objetivo de levar os livros e os escritores aos sítios mais inusitados e imprevisíveis, como fábricas, campos, praias, igrejas, mercados, romarias, locais onde as pessoas trabalham e convivem”, destacou a coordenadora do festival, Ana Filomena Amaral.

“Ou seja, os livros vão ao encontro dos públicos, porque também eles têm saudades”, acrescentou.

A 5.ª edição do evento “celebra os centenários” de Agustina Bessa Luís, José Saramago e Matilde Rosa Araújo, e integra as comemorações dos 80 anos de Adriano Correia de Oliveira, com o tema “Sibilas, rebeldes e génios”.