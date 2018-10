Do “enorme aumento de impostos” à troika sem comida. Histórias dos bastidores do Orçamento

Veja também:



Da história do “enorme” aumento de impostos à “estratégia” para as reuniões com a troika, das crises no Governo de Passos Coelho à pressão que vinha de “todos os lados”, Tiago Espinhaço Gomes, antigo assessor do ministro das Finanças Vítor Gaspar, conta como viveu alguns episódios atribulados da história política recente e descreve como é estar na primeira linha da criação do Orçamento do Estado.

Tudo começou quando José Sócrates pede ajuda à troika. Passos Coelho ganha as eleições legislativas de junho de 2011 e Tiago Espinhaço Gomes, licenciado em Economia pela Faculdade do Porto, recebe um convite “inesperado” para integrar o gabinete do novo ministro das Finanças, Vítor Gaspar.

Troca o trabalho de consultor numa das maiores empresas mundiais do setor pelo “desafio” de ser assessor “na equipa que dá apoio direto ao ministro” que terá por missão enfrentar a crise e implementar medidas draconianas de austeridade, a condição para o empréstimo internacional de 78 mil milhões de euros.

O economista, atualmente com 32 anos, sabia perfeitamente ao que ia: “medidas duras, mas necessárias na época. A grande maioria eram públicas, tinham sido negociadas, as condições do empréstimo da troika estavam definidas e toda a gente tinha essa noção. Se não tinha, era porque não queria ter. Estava claro publicamente para todos que iam ser dois ou três anos difíceis”.

A história de um aumento de impostos que passou a “enorme”

Verão de 2012. O Governo de Passos Coelho desiste da polémica baixa da taxa social única (TSU) para as empresas, após as maiores manifestações dos últimos anos em Portugal.

Era preciso encontrar medidas alternativas e apresentá-las ao país. Foi o que fez Vítor Gaspar, que nos primeiros dias de outubro convocou uma conferência de imprensa para dar as más notícias: vinha aí um “enorme aumento de impostos”, admitiu o ministro no seu ritmo discursivo pausado.

Tiago Espinhaço Gomes conta a história da inclusão da palavra “enorme” no discurso de Vítor Gaspar que deixou muitos portugueses em choque e a fazer contas à vida.

“Às 9h00 da manhã, com pouquíssimas horas de sono, tínhamos o discurso praticamente preparado. Vítor Gaspar fez um telefonema e, quando voltou, disse que era para pôr lá uma palavrinha antes do aumento de impostos, que era 'enorme'.”

Mesmo o assessor que estava habituado ao estilo frontal do ministro não queria acreditar: “eu, na altura, fiquei surpreendido: 'querem mesmo que esta palavra entre?', perguntou.

“E sim, naturalmente, que isto tinha sido articulado com quem de direito, muito na lógica de vamos dizer a verdade, em vez de tentar vir com floreados dizer que: 'não é bem aquilo que vocês estão a dizer que é' e alguém nomear o aumento de impostos com outras palavras, mais vale sermos nós a dizer uma que é verdadeira. Essa palavra estava no discurso mais do que uma vez.“Não foi um improviso, foi um acrescento de última hora e propositado”, sublinha.

Vítor Gaspar, o “jogador de xadrez”

Inteligente, tecnicamente competente, um “jogador de xadrez” que via várias jogadas à frente e “media muito bem as palavras”, madrugador com um sentido de humor britânico. É assim que Tiago Espinhaço Gomes define o antigo ministro das Finanças Vítor Gaspar, atualmente a trabalhar no Fundo Monetário Internacional (FMI).

“Eu gostei imenso de trabalhar com ele. Diria que duas características que me marcaram, uma foi o sentido de humor, mas a primeira é a competência técnica. Sem dúvida, indiscutivelmente, foi uma das pessoas mais inteligentes que conheci até hoje. Tem uma capacidade muito grande e um raciocínio muito rápido para conseguir justificar as suas opiniões”, recorda.

Considerado um tecnocrata sem experiência na política, Gaspar vestiu a pele de ministro, adaptou-se e tornou-se uma das figuras mais carismáticas e importantes no Governo de coligação PSD/CDS.

“Nas comissões parlamentares, ele conseguia facilmente pegar em diferentes argumentos, combiná-los, desmontá-los à frente de toda a gente, mas aliava isto a um sentido de humor que eu achava muito engraçado, um humor um pouquinho Inglês, muito inteligente, que às vezes era percepcionado como arrogância, mas que claramente não era. Todos nos lembramos do episódio do gato do deputado Honório Novo”, refere Tiago Espinhaço Gomes.

O economista admite que o Governo PSD/CDS pode ter ficado colado a uma imagem de “insensibilidade social”, mas considera que o responsável pelas Finanças “é como um CFO [diretor financeiro] de uma empresa, está ali para tomar decisões difíceis, para pôr travão, não está para fazer política setorial nem para distribuir benesses”. O ministro das Finanças “garantir que as contas do Estado estão em ordem” e “se tiver muitos amigos, é porque não está a fazer as coisas bem”.