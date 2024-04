Imigrantes grávidas acorrem à MAC, portuguesas podem estar a "fugir" para o privado

Anabela Morais segura uma alcofa nas mãos, junto à porta das urgências da Maternidade Alfredo da Costa (MAC), em Lisboa. A portuguesa de 32 anos foi mãe há poucos dias, acabou de ter alta. Resguardada na sombra, aguarda pelo marido, que foi buscar o carro.

O recém-nascido que Anabela ampara, protegendo do sol com uma fralda branca, é já o seu segundo filho. É o primeiro, contudo, a nascer na MAC, a maternidade de referência do Serviço Nacional de Saúde (SNS). “Só comecei a ser seguida aqui mesmo no fim da gravidez, o resto das consultas fiz no privado”, conta.

Como não existiam obstetras “disponíveis”, a grávida optou “por ser acompanhada no privado”. “E depois ser referenciada para aqui, por querer que o parto fosse aqui. Podia ser no privado, mas fiz questão que fosse aqui.” Porquê? “É onde estão os melhores especialistas.”

O número de portuguesas a pensar como Anabela parece estar a diminuir. Quase um em cada dois bebés que nasceram na MAC, em 2023, eram filhos de mulheres estrangeiras: 1647 (43%) de 3837. Trata-se do maior número de que há registo.

Nos últimos anos, a procura da MAC, em Lisboa, por cidadãs estrangeiras – imigrantes estabelecidas no país, na larga maioria dos casos – tem vindo a aumentar, indicam dados do período 2015-2023, cedidos à Renascença.

Há nove anos, 83% dos partos na MAC eram de mulheres portuguesas. No ano passado, apenas 57%.

Só em 2023 nasceram na MAC – unidade de primeira linha do SNS, que serve maioritariamente o concelho de Lisboa – bebés de mais de vinte nacionalidades diferentes. Com Portugal a representar a maior fatia (2190), o Bangladesh ficou em 2.º lugar (324) e o Brasil em 3.º (321). Um pouco mais atrás, o Nepal em 4.º (246) e São Tomé e Príncipe em 5.º (113).

Os dados da MAC indiciam mudanças nos fluxos de imigração para Portugal (com foco em Lisboa), a “alta qualidade” dos cuidados oferecidos pelo SNS, e ainda uma “fuga” das grávidas portuguesas para o setor privado, segundo especialistas ouvidos pela Renascença.

Ao mesmo tempo, os números da MAC podem também estar correlacionados com o fenómeno conhecido como “turismo de natalidade”: imigrantes que se deslocam até Portugal com o único propósito de para fazerem o parto numa maternidade do SNS.