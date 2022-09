Estudantes voltam a pegar no megafone por um planeta sem voz

No entanto, a generalidade das manifestações tem sido organizada pelo movimento de jovens “Fridays for Future”, criado por iniciativa da ativista Greta Thunberg, que começou por protestar sozinha à porta do parlamento sueco em 2018.

Milhares de pessoas concentraram-se em Berlim, por exemplo, para apelar ao Governo alemão que estabeleça um fundo de 100 mil milhões de euros para combater as alterações climáticas.