Os novos ministros em quatro cartões de bolso

António Costa aproveitou a demissão de Azeredo Lopes depois do caso do roubo de armas em Tancos para fazer uma remodelação no executivo. É uma das remodelações mais expressivas antes da votação de um Orçamento de Estado.

Mas sabe quem são os novos governantes? Eis os perfis dos novos governantes, em quatro cartões de bolso.

João Gomes Cravinho - Ministro da Defesa