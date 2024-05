"Isto nunca mais acaba". Como os miúdos do Candoso sobreviveram à pior época da história da I Liga de futsal

A conclusão foi arrasadora: “Caímos na real, nem para o distrital dá”.



O argumento do treinador é validado pela época passada. A maioria destes jogadores, na altura na equipa B, não foram além do no oitavo lugar no interdistrital de Braga e Viana, uma competição com 11 equipas. Venceram 8 jogos, perderam 12. Marcaram 60 e sofreram 64.

O motivo do tombo

Mas, afinal, o que aconteceu? O Candoso esteve as últimas quatro épocas no meio da elite e chegou a ter internacionais no plantel. Como se justifica uma quebra tão acentuada?

Sérgio Abreu é o presidente há quase uma década e está ligado ao Candoso há 20 anos. Explica que, sem apoios municipais - porque Guimarães não apoia modalidades seniores -, o clube depende totalmente de patrocinadores para criar um orçamento que permita contratar jogadores e pagar ordenados.

As empresas locais têm sustentado o sonho do Candoso na I Liga. Mas algo mudou no último verão.

“Perdemos os investidores. Sabíamos que isto poderia acontecer um dia, mas não pensei que fosse ser tão forte. As pessoas que cá estavam deixaram pura e simplesmente de apoiar. Não quiserem mais”, confidencia.

O orçamento caiu a pique. Dos 250 mil euros para perto de 80 mil: “Já eramos um clube que ficava a metade dos outros. Este ano, devemos ter um orçamento 10 a 20 vezes menor do que os outros”.

Na prática, os 80 mil dão para pouco. Valem para fazer face às despesas de nove deslocações a um campeonato concentrado na capital, para a organização dos jogos em casa e ajudas de custo aos jogadores. “Não permite veleidades”, reconhece o presidente.

E sem a possibilidade de pagar ordenado aos jogadores, o plantel da época passada partiu para outros destinos. Restaram os jovens da formação.

Há outro fator que complicou (ainda mais) a tarefa do Candoso: o campeonato está cada vez mais profissional. O dirigente exemplifica: “Quando subimos há cinco anos, só o Benfica, Sporting e uma ou outra equipa é que eram profissionais. O resto eram estruturas amadoras. Hoje, o Torreense até fotógrafa tinha”.