Mais pedidos e menos mãos nas rondas de apoio aos sem-abrigo. "Veio isto do vírus e estragou tudo"

"Conhecemos as pessoas, definimos como é que tem de ser dado o jantar e pedimos às pessoas para se afastarem", explica à Renascença Nuno Olaio, que conhece de cor os rostos que se apinham na fila, os rostos que procuram na rua o conforto que não encontram em mais lado nenhum.

A esses, juntaram-se muitos mais. Há definitivamente um antes e um depois da Covid-19. Se dantes o CASA servia entre 100 e 150 refeições diárias, "agora ultrapassa as 400". E na linha da frente não há risco zero.

Ao mesmo tempo que oferecem comida e agasalhos, os voluntários procuram, também, sensibilizar para o perigo.

"No início, não havia condições e as pessoas estavam muito juntas, porque não se apercebiam do que estava a acontecer", explica Nuno Olaio. "Nestas duas últimas semanas, passámos a distribuir folhetos informativos juntamente com a refeição, para que as pessoas estejam cientes dos perigos que correm com este coronavírus."

O risco zero não existe mas, para a equipa de voluntários, a presença nas ruas é fundamental, "porque só assim faz sentido, estando perto das pessoas".

"O risco que corremos é controlado, usamos máscaras e viseiras, mas não concebemos o apoio ao outro sem vir para a rua, sem dar a refeição quente, porque sabemos que há dezenas e dezenas de pessoas da cidade do Porto que têm fome".

De acordo com o mais recente levantamento da Câmara do Porto, a cidade terá, aproximadamente, 600 pessoas em situação de sem-abrigo. A maioria vive em albergues temporários, mas haverá, pelo menos, 140 que continuam a dormir na rua.

Teresa é uma das caras habituais nesta fila de apoio. Tem 52 anos, mas as marcas de uma vida de pobreza sugerem uma idade mais avançada.