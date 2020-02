​O dia de Marcelo em Deli. Ioga para todos, acordos concretos e a diplomacia de um bule de “chai”

O ambiente controlado não é favorável a um Presidente como Marcelo Rebelo de Sousa. A curta passagem por Nova Deli é prova disso.



Estava um tempo perfeito, nem demasiado quente nem demasiado calor, o céu mais azul do que a poluição severa da capital indiana fazia prever, sol a iluminar a parada militar e honras de Estado no Rashtrapati Bhavan, a casa do Presidente.

A apertada segurança indiana impedia quebras do protocolo, mas também não havia por perto a quem dar abraços ou com quem tirar “selfies” numa cidade com milhões de habitantes, quase todos para lá dos portões com guardas armados até aos dentes.

Colorido só mesmo o da Índia, porque tudo o resto foram salas fechadas, reuniões, almoços, audiências, jantares. Um de cada, já agora, que 24 horas em Deli não dão para mais.