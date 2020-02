O meu escritório é perigoso

Forças de segurança e pessoal do reboque também em risco

Sujeitos a este tipo de perigos, estão igualmente muitos milhares de elementos das forças de segurança. Nas localidades ou fora delas, em missões de fiscalização, de patrulha, de assistência, e de acompanhamento de trabalhos ou de provas desportivas, os números falam por si.

Na GNR, só nos últimos dois anos, um militar morreu e outros 36 ficaram feridos, na sequência de quase meia centena de acidentes.

A maior parte foram colisões: mais de 20, também 13 atropelamentos e uma dezena de despistes.

Na PSP, resultados muito semelhantes. Nos últimos seis anos, 95 polícias ficaram feridos em acidentes com estas características, numa média de 16 por ano.

Osvaldo Félix, 44 anos, chefe na divisão de trânsito da PSP de Lisboa. Nos 20 anos que já leva de carreira foram muitas as situações em que se sentiu em perigo, mas recorda em particular o acidente na A8 em novembro de 2018.

“Estávamos a fazer o acompanhamento de um serviço de marcação de marcas rodoviárias da autoestrada. A sinalização é feita por duas viaturas a uma distância de 500 e de 200 metros e os trabalhos são feitos com duas viaturas em movimento: uma que está a fazer as pinturas e, a outra policial, que segue à retaguarda com os dois agentes no interior, sempre em movimento. Daí estarmos todos dentro dos carros. Foi uma colisão com todos os intervenientes dentro das viaturas, não existia ninguém no exterior. Foi uma colisão traseira, com o arrasto da viatura policial durante uns 20 metros.”

Presença constante nas estradas nacionais é a dos reboques… ou não fossem a solução para tantas avarias e acidentes. Pelo menos, dois destes profissionais morreram em 2019 e muitos outros ficaram feridos.

Nuno Madail, proprietário de uma empresa de pronto-socorro na zona de Aveiro, também tem marcas para contar.

“Nas autoestradas já me passaram várias tangentes às costas e às pernas, onde que só tive tempo de fugir e saltar para a berma. Um dos maiores foi numa estrada nacional, onde estava abaixado para engatar um cabo numa viatura, e fui mesmo atropelado. Passaram-me por cima das pernas literalmente. Tive alguns ferimentos, fui para o hospital, nada partido, mas várias escoriações. Fiquei sem andar uns dias com várias lesões musculares, porque me passaram mesmo por cima do músculo. Fiquei alguns dias sem trabalhar.”

Como se não bastasse, este tipo de acidentes presta-se às mais diferentes interpretações, e, pelo que se percebe, a dificuldade em caracterizar estes intervenientes no acidente, acaba muitas vezes por penalizar ainda mais quem estava a trabalhar.

Foi o que aconteceu a Nuno Madail. “O condutor pediu desculpa e assumiu a sua responsabilidade, mas a companhia de seguros devolveu todas as despesas e declinou qualquer responsabilidade pelo ato.”

Do mesmo se queixa a Bombeira Dulce Leitão. “No início toda a gente está connosco, porque é um acontecimento, é bombeira. No início temos o apoio de muita gente, mas depois acabamos por estar sozinhos no meio do oceano. O meu acidente já foi há três anos, e não tenho nada resolvido.”