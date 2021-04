A pandemia vista pelas ciências sociais

“Teria sido importante mobilizar uma task-force com especialistas não só de saúde ou economistas”

“Nenhuma pessoa tem a sapiência absoluta” defende Renato Carmo, o sociólogo, que há quase duas décadas se debruça sobre o tema de desigualdade social. Cconfessa-se “impressionado” com a capacidade de resposta do SNS e a “reinvenção” do setor da restauração, mas explica que o Governo poderia ter antecipado mais riscos com “uma espécie de task-force” do campo das ciências sociais.

12 mar, 2021