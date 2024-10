Autocarros ardem no Seixal e em Santo António dos Cavaleiros, detenções na Pontinha e polícia atacada na Cova da Moura

Um autocarro de passageiros ardeu esta quarta-feira à noite na Arrentela, no concelho do Seixal, e outro já de madrugada em Santo António dos Cavaleiros, no concelho de Loures.

Imagens divulgadas pelas televisões mostram os autocarros da Carris Metropolitana completamente carbonizados.

Não há registo de feridos em resultado destes acidentes, que poderão estar relacionados com os tumultos dos últimos dias.

De acordo com o porta-voz nacional da PSP, subintendente Sérgio Soares, registaram-se também esta quarta-feira à noite focos de incêndio em caixotes de lixo nos concelhos de Lisboa, Amadora, Oeiras, Sintra e Almada.