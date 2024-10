Motorista em estado grave após autocarro incendiado em Santo António dos Cavaleiros

O motorista do autocarro que foi incendiado esta noite em Santo António dos Cavaleiros, Loures, sofreu queimaduras graves e encontra-se hospitalizado no hospital de Santa Maria, em Lisboa.

A notícia foi confirmada à Renascença por fonte do município de Loures.

Segundo o jornal Correio da Manhã, que cita fonte oficial da PSP, o homem ficou preso dentro do veículo, depois de um grupo o ter obrigado a parar e incendiar o mesmo com recurso a alegados ‘cocktails molotov’.



A vítima terá sofrido queimaduras graves na “face, tórax e membros superiores”.



De acordo com a Lusa, que cita fonte da Carris Metropolitana, o autocarro vandalizado e incendiado em Santo António dos Cavaleiros (distrito de Lisboa) seguia sem passageiros quando se deu o incidente.

Sem dar mais pormenores, a fonte adiantou apenas que a transportadora está a “colaborar com as autoridades”.

Já fonte da Unidade Local de Saúde de Santa Maria disse à Lusa que tinha dado entrada, durante a madrugada de hoje, “um doente queimado” que estava "estabilizado e em avaliação”, não confirmando, no entanto, tratar-se do homem proveniente do incidente de Loures.

[notícia atualizada às 12h35 de 24 de outubro de 2024]