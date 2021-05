O Ranking das Escolas 2020 é a fotografia de um ano excecional que impôs mudanças estruturais no sistema de ensino português. A Renascença apresenta uma edição especial, com a avaliação do desempenho das escolas secundárias, no primeiro ano letivo de pandemia, e novos dados de contexto. O ensino básico fica, pela primeira vez, de fora.

Alunos no Secundário no Agrupamento

Metodologia

A Renascença considerou todos os exames realizados na primeira fase às oito disciplinas com maior número de provas - Português, Matemática A, História A, Biologia e Geologia, Física e Química A, Geografia A, Filosofia e Economia A. Excecionalmente, não foi feita uma distinção entre alunos internos e externos ou situação de frequência, por escassez de dados divulgados pelo ministério da Educação. Foram consideradas, na tabela do ranking “tradicional” do secundário, todas as escolas públicas e privadas do país onde se realizaram pelo menos 100 provas.

A cada um dos estabelecimentos de ensino a Renascença fez ainda corresponder a posição no ranking “geral”, isto é, no total de escolas independentemente do número de provas. Os concelhos que não apresentam escolas no ranking “tradicional”, devido ao número mínimo de exames, não surgem na opção de pesquisa por município. Dado o carácter excecional da avaliação externa do ano lectivo 2019/2020, com os exames nacionais a contarem apenas como provas de ingresso ao ensino superior, o ranking das escolas 2020 não apresenta a habitual comparação face a anos anteriores.

