Cristãos, refugiados, imigrantes e rivais. Este é o dérbi mais improvável do mundo

Não é por acaso que Södertälje é conhecida como a Jerusalém da Suécia. A variedade religiosa ao domingo é impressionante, sobretudo para um país escandinavo.

A esmagadora maioria dos cristãos são da Igreja Ortodoxa Siríaca, que tem duas catedrais na cidade, para além de várias igrejas. Há toda uma hierarquia local, incluindo pelo menos dois bispos.

A catedral de São Tiago está repleta quando a Renascença lá vai num domingo de manhã. Mulheres do lado esquerdo, homens do lado direito. Antes de entrar, os fiéis têm de passar por quatro homens musculados envergando blusões com a frase “In God We Trust” nas costas e uma cruz siríaca no braço, um reflexo da preocupação sentida pela comunidade face ao aumento do terrorismo islâmico na Europa nos últimos anos.

“As autoridades disseram que, em vez de trazer polícia regular, seria preferível ter aqui os nossos próprios jovens, que conhecem as pessoas, e assim se virem alguém suspeito podem fazer perguntas”, explica Zeki Bisso, que faz parte da direção da comunidade.

“A Igreja é muito importante, faz parte da nossa identidade, sempre desempenhou um papel muito importante entre a nossa comunidade. Embora seja um local de fé e religião, para nós é a pedra basilar da nossa nação”, explica.

A igreja onde nos encontramos é conhecida como a dos assírios, ou em sueco, assyriska. A outra catedral, servida por outro bispo, é conhecida como a dos siríacos, ou em sueco, syrianska. As alcunhas não têm diretamente a ver com futebol, mas refletem a mesma divisão social, duas visões diferentes da história da comunidade siríaca e do seu lugar no presente.

Embora sejam normalmente usados como sinónimos, uns preferem o termo assírios e outros siríacos. Os siríacos tendem a ser mais tradicionalistas, enfatizando a importância da igreja e da cultura, alfabeto e língua como parte da sua identidade. Já os assírios tendem a ser mais modernistas e desconfiados do monopólio dos clérigos na representação da comunidade. Mas a linha divisória não é clara e em muitos casos reflete simplesmente os conflitos e divisões sociais que já existiam nos países de origem, nomeadamente na Turquia.

É por isso que existem dois clubes e é por isso que nos anos 1990, quando as tensões estavam mais acesas, chegou a haver casos de violência, como a destruição da sede de um grupo cultural, o queimar de uma bandeira gigante do Assyriska e o espancamento de um jogador quando entrou no bar errado, usando um casaco do seu clube.

Conheça a variedade litúrgica da Jerusalém da Suécia

Mas estas divisões que consomem a comunidade ortodoxa passam totalmente ao lado dos outros cristãos de Södertälje, nomeadamente as pequenas comunidades de siríacos-católicos, que são da mesma tradição que a Igreja Siríaca Ortodoxa mas que estão em comunhão com Roma; dos caldeus, outra igreja católica de rito oriental; dos arménios ou coptas, que também têm uma pequena comunidade.

No final da celebração dominical da comunidade Siríaca Católica, nesse mesmo domingo, conversamos com Rayan Behnam, que pagou 13 mil euros a contrabandistas para fazer a viagem do Iraque até à Europa depois de extremistas terem atacado uma comitiva de autocarros que levava alunos cristãos de Mossul até à universidade.

Rayan não fala inglês, mas beneficia da tradução de Gabriela, que escapou de Alepo num helicóptero militar. Juntam-se à conversa o padre Paul Kass Dauod e Joseph Kastan, ambos da Síria. Pergunto se pensam voltar aos seus países de origem. “As pessoas falam muito, mas não é fácil decidirem-se a fazê-lo. Vivemos lá, nascemos lá, mas o pior é quando sentimos que já não estamos seguros lá. E ainda não é seguro”, refere o sacerdote.

Rayan concorda. Não lhe passa pela cabeça voltar e não descansa enquanto não trouxer a mãe, que está refugiada em Erbil, capital do Curdistão iraquiano. “Eu proibi a minha mãe de regressar a Mossul. O medo ainda domina as casas dos cristãos, as pessoas têm medo de viver uma vida normal, sobretudo as mulheres. Têm medo de ir às compras, podem ser violadas ou assaltadas.”

Joseph veio há mais tempo. Tem saudades, mas ri-se quando lhe pergunto se gostaria de voltar. “Se a Síria fosse mais como a Suécia, se fosse tão desenvolvida em termos de democracia e direitos humanos, talvez.”

Há uma clara diferença entre os que imigraram por razões económicas, como ele, e os que vieram por causa da guerra e da perseguição, como Rayan e Gabriela. “Por mais empatia que tentem ter, não sabem como foi porque não viveram aquilo”, diz a rapariga de 19 anos. “Mesmo os mais velhos lamentam a guerra e as mortes, mas nunca estiveram em perigo e por isso não conseguem compreender.”

Metin, que viaja frequentemente para o Médio Oriente devido ao seu ativismo a favor da comunidade cristã, diz que voltaria se um dia se criar um lugar seguro para os cristãos no Iraque ou na Síria. “Mas sozinho. Sei que a minha mulher e os meus filhos não iriam comigo. Pelo menos é o que dizem agora.”