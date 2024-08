"Seria uma repetição do que aconteceu com o Pepe": Eduardo Luís aprova regresso de Danilo ao FC Porto

Danilo Pereira pode ser a peça que falta ao FC Porto, na opinião de Eduardo Luís.

O antigo defesa central dos dragões vê no internacional português as caraterísticas necessárias para fortalecer o balneário, após a saída do capitão Pepe.

“Pode ser importante para o balneário do FC Porto ter mais um jogador com estas características. Um jogador experiente, internacional, de qualidade, que conhece a casa. Poderá ser, também nesse aspecto, um valor a ter em conta, uma vez que o Pepe, que era o capitão e um jogador mais experiente, saiu. Digamos que seria uma repetição do que aconteceu com o Pepe: jogou fora, voltou e fez vários anos. Pode ser que aconteça o mesmo com o Danilo”, diz, em entrevista a Bola Branca.

O campeão europeu pelo FC Porto em 1986/87 considera que Danilo poderá ser “uma grande aquisição”, principalmente para reforçar o centro da defesa, uma posição em que o FC Porto está “carenciado, não em número, mas em qualidade”.

“A aquisição do Danilo poderá ser um bom investimento no sentido de reforçar a zona defensiva do FC Porto, uma vez que perdeu Pepe, o Marcano ainda não está em condições e há ali um conjunto de jogadores que ainda têm alguma dificuldade. O Danilo viria dar uma maior qualidade ao setor”, conclui, nestas declarações à Renascença.

O FC Porto esté interessado em garantir a contratação de Danilo Pereira, que termina contrato com PSG em 2025 e ficará livre para assinar por outro clube em janeiro.

De acordo com o “FootMercato”, o internacional português não entra nas opções do treinador Luis Enrique para a próxima época, pelo que o campeão francês pretende uma tranferência que permita recuperar uma parte dos perto de 20 milhões de euros investidos no central em 2020.