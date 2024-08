Sérgio Conceição elogia Pepe, “profissional de elite”

O treinador Sérgio Conceição, que trabalhou cinco anos com Pepe no FC Porto, considerou o agora ex-futebolista internacional português como um "superatleta" e uma "máquina competitiva", numa mensagem publicada hoje nas redes sociais.

"Muitas vitórias, muitas conquistas. Dia após dia, a dar o exemplo no Olival. A mostrar o que é ser Porto, ser profissional, ser de elite. Mas, o que fica acima de tudo é a convivência ao lado de um dos melhores que já treinei, um superatleta, uma máquina competitiva. Obrigado por tudo, capitão", lê-se na página oficial de Sérgio Conceição no Instagram.

Com uma fotografia em que o treinador e Pepe aparecem abraçados, Conceição fez questão que recordar as conquistas que ambos alcançaram juntos no FC Porto.

"Fechou-se um dos melhores capítulos de sempre do futebol. Um grande profissional, um enorme homem, um jogador como poucos houve neste desporto, que tanto amamos. Em cinco anos, foram nove troféus que juntos contribuímos para o Museu do FC Porto", apontou Conceição.

Pepe anunciou na quinta-feira, aos 41 anos, o fim da carreira de futebolista, depois de mais de duas décadas ao mais alto nível, num vídeo publicado nas redes sociais.

O internacional português pendura as 'chuteiras' com perto de 30 títulos conquistados em toda a carreira, incluindo um Campeonato da Europa com a seleção nacional, em 2016, e três Ligas dos Campeões, todas com o Real Madrid.

O defesa despede-se da seleção portuguesa com 141 jogos e oito golos e como o terceiro jogador mais internacional de sempre pela equipa das quinas, apenas atrás de Cristiano Ronaldo (212) e João Moutinho (146)