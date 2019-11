Antes da poeta de punho livre, antes da mulher na política, que foi deputada e defendeu a liberdade, a “madrugada”, antes mesmo da chegada da liberdade, e a defendeu com ela já “inteira e limpa”, antes de tudo isso, Sophia era já profundamente inconformada. E podia nem tê-lo sido – afinal, cresceu entre burgueses e aristocratas. Mas era. E deve-o, primeiro e logo cedo, à mãe, Maria Amélia.

“A Sophia dizia que, quando era jovem, a política não era para as mulheres, mas que a mãe, não lhe ensinando a política, ensinou a revolta. Ensinou a indignação perante as situações de injustiça. Ela teve a sorte de ter pais que não eram inteiramente conformistas. Vinha de um meio em que tinha muitas pessoas, da família e de relações, obviamente do salazarismo. E essas pessoas muitas vezes até deixavam de lhe falar. Até há uma história muito célebre, em que uma delas lhe disse: ‘Mas como é que a menina escreve coisas dessas, a menina que conhece este meio por dentro?!’ E a Sophia respondeu: ‘Este meio não tem dentro, só tem fora…’, acentuando a superficialidade moral da burguesia”, recorda José Manuel dos Santos, administrador da Fundação EDP e por muito tempo um amigo íntimo de Sophia, à Renascença.

Numa entrevista de 1982, Sophia recorda a primeira memória que tem de revolta. Revolta social. “Na minha infância havia uma certa miséria não escondida, que depois desapareceu. Foi arrumada não se sabe para onde pelo Estado Novo. Essa grande miséria muito patente era uma interrogação enorme, um escândalo no meio do mundo e da infância. Em determinada altura, e por influência de pessoas com quem convivi, esse escândalo foi-se estruturando e tomando forma mais definida. O que era só uma indignação ou um espanto ou uma angústia foi-se transformando numa escolha política. A partir de certo momento pensei ser necessária uma luta pela justiça que passava pela política. O que está na base da minha opção política, é o não aceitar o escândalo. É o não aceitar que haja pessoas inteiramente sacrificadas. O considerar que não é possível passar por cima do cadáver dos outros ou por cima de vidas diminuídas e desumanizadas.”

Mas a Sophia revoltava-a também uma certa forma de estar “pregadinha” na vida. Logo na infância revoltava. Era aluna, então, do Colégio Sagrado Coração de Jesus, no Porto. “As freiras tinham uma enorme paciência com as minhas excentricidades. Havia certas regras que eu não cumpria lá muito bem. Rebelde? Um bocadinho, sim, noutros casos não, era mais uma contestação das meninas do meu colégio, todas pregadinhas. E lembro-me de uma história que ficou célebre, porque as meninas desapareciam, iam-se pentear, iam para o espelho, molhavam os cabelos, marcavam imenso as ondas. Eu, um dia, pedi para sair também. Meti a cabeça debaixo da torneira e voltei toda a pingar. E como no livro de leitura havia um desenho do Bocage com o cabelo todo molhado, elas chamavam-me Bocage.”

Sophia com o marido, Francisco Sousa Tavares

Para compreender “uma indignação ou um espanto ou uma angústia” de Sophia, é preciso recuar à infância e à educação. Para compreender como a política se torna em si premente, ativa, desafiadora de um regime ditatorial, é preciso recordar a relação que manteve por quase toda a vida com Francisco Sousa Tavares, com quem se casa em 1946 e de quem tem cinco filhos.

Antes mesmo do casamento, e quando se tratavam ainda, em carta, durante o namoro, por “Xixa”, ela, e “Tareco”, ele, Sophia escreve a Francisco: “Gosto de si porque você gosta da vida. Libertou-me da minha loucura. Um dia, uma pessoa disse-me que eu estava prisioneira, encadeada, e que estava à espera de alguém que me viesse libertar. Matar os monstros e romper as correntes. Gosto de si porque você gosta da vida." Anos depois, em 1962, Sophia dedicaria a Francisco o livro “Contos Exemplares”. E escrevia-lhe, na dedicatória. “Para o Francisco, que me ensinou a coragem e a alegria do combate desigual.” Mas essa foi a dedicatória mais pública. Num exemplar que ofereceu ao marido, escreve: “Para o Francisco, com a memória dos inumeráveis combates que travamos juntos todos os dias contra a estupidez, a mentira, a mediocridade. Com a minha confiança em todas as coisas verdadeiras e claras, em todas as matérias de Esperança.”