Protagonista de "Emilia Perez" critica equipa de Fernanda Torres. Pode ser excluída dos Óscares?

A atriz espanhola Karla Sofía Gascón, nomeada para os Óscares pela sua interpretação no filme "Emilia Perez", criticou a equipa da brasileira Fernanda Torres, que também está na corrida a uma estatueta dourada. No limite, pode ser excluída pela Academia de Hollywood devido às suas declarações polémicas.



Durante uma entrevista ao jornal "Folha de S. Paulo", Karla Sofía Gascón abordou algumas das controvérsias que envolvem a sua personagem no filme "Emília Pérez" e as comparações que surgiram após as nomeações para os Óscares.

No início da conversa, Karla Sofía Gascón elogiou atriz Fernanda Torres, nomeada com o filme "Ainda Estou Aqui", mas uma afirmação no final da entrevista fez levantar algumas sobrancelhas.

"Do que não gosto é que haja uma equipa de redes sociais que trabalha em torno destas pessoas, tentando tirar o mérito ao trabalho de outras pessoas, como o meu, ou do filme, porque não leva a lugar algum", começou por referir a atriz, que em "Emilia Perez" veste a pele de um narcotraficante.

Karla Sofía Gascón prosseguiu na sua crítica aos detratores e acusou diretamente pessoas da equipa de Fernando Torres.



"Para destacar o trabalho de uma pessoa, não é necessário denegrir o trabalho dos outros. Em nenhum momento me verão a falar mal da Fernanda Torres ou do filme da Fernanda Torres. Mas, por outro lado, há pessoas que trabalham no entorno de Fernando Torres que falam mal de mim e do meu filme. Isso diz mais sobre eles e sobre o filme deles do que sobre o meu", atirou.

A declaração rapidamente ganhou eco nas redes sociais, levantando questões sobre a postura da atriz espanhola e até sobre a possibilidade de a sua nomeação para Melhor Atriz ser anulada. Apesar de, já esta quarta-feira, Karla Sofía Gascón ter emitido um comunicado através da revista Variety, a controvérsia continuou a crescer.

"Nos meus comentários recentes, estava a referir-me à toxicidade e ao discurso de ódio violento nas redes sociais, que, infelizmente, continuo a experienciar. A Fernanda tem sido uma aliada incrível e ninguém diretamente associado a ela tem sido nada além de solidário e extremamente generoso."