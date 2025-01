Princesa Leonor embarca em missão de seis meses

A princesa Leonor, filha dos reis de Espanha, embarcou numa missão de seis meses no mar ao serviço da Marinha do seu país.

O navio-escola “Juan Sebastián Elcano” zarpou de Cádiz, no sábado, para uma viagem com escala prevista em várias cidades do continente americano.

A princesa das Astúrias, de 19 anos, prossegue a sua formação militar e a partida contou com a presença do rei Felipe VI e da rainha Letizia.

“Há muitas mães a chorar. Vão ser muitos meses sem a ver”, disse a rainha Letizia aos jornalistas.

O rei Felipe XV disse que a despedida foi “muito emotiva”.

A princesa das Astúrias visitou Portugal no dia 12 de julho do ano passado, naquela que foi a primeira deslocação oficial ao exterior da filha mais velha dos reis de Espanha.