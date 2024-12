"Last Christmas" volta ao primeiro lugar no top do Reino Unido

A canção "Last Christmas" dos Wham! voltou ao primeiro lugar no top de vendas do Reino Unido, no ano em que celebra 40 anos desde o seu lançamento original.

É apenas a segunda vez que isto acontece, mas também de forma consecutiva, depois de ter alcançado a posição pela primeira vez, no ano passado.

Andrew Ridgeley, que fez dupla com George Michael, reagiu ao "feito histórico", assinalando que o colega "teria adorado".

"Música para o streaming está sempre no presente. Algo como Last Christmas será sempre relevante. Tem uma espécie de imortalidade", considerou.

George Michael morreu em 2016, precisamente a 25 de dezembro, dia de Natal.