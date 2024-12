Globos de Ouro. "Emilia Pérez" lidera na Comédia, "The Brutalist" em destaque no Drama

Já são conhecidos os filmes e séries nomeados para os Globos de Ouro do próximo ano, a primeira grande gala da época de prémios em Hollywood. O filme "Emilia Pérez" lidera, com dez nomeações, na categoria de Musical e Comédia, enquanto "The Brutalist" recebeu sete nomeações na categoria de Drama.

Para Melhor Filme de Drama foram nomeados "A Complete Unknown" - em que Timothée Chalamet é dado como favorito na categoria de Melhor Ator -, "Conclave", "Duna: Parte Dois", "Nickel Boys", "September 5" e "The Brutalist".

No Musical e Comédia, os nomeados são "A Real Pain", "Anora", "Challengers", "Emilia Pérez", "A Substância" e "Wicked".

Na categoria de Melhor Filme de Animação a Disney consegue duas nomeações, com "Divertida-Mente 2" e "Vaiana 2", juntando-se a "Flow", "Memoir of a Snail", "Robot Selvagem" e "Wallace & Gromit: Vengence Most Fowl".

Na Realização, Brady Corbet ("The Brutalist"), Coralie Fargeat ("A Substância"), Edward Berger ("Conclave"), Jacques Audiard ("Emilia Pérez"), Payal Kapadia ("All We Imagine as Light") e Sean Baker ("Anora") são os nomeados.

Nas séries, "The Day of the Jackal", "A Diplomata", "Mr & Mrs Smith", "Shogun", "Slow Horses" e "Squid Game" (apesar da nova temporada ainda não ter estrado) disputam a categoria de Drama. Na Comédia, o prémio vai decidir-se entre "Abbott Elementary", "The Bear", "The Gentleman", "Hacks", "Nobody Wants This" e "Homicídios ao Domicílio".

Os Globos de Ouro vão ser entregues durante a madrugada de 6 de janeiro.