Exposição sobre Sá Carneiro revela que o PPD teve serviços secretos

“Figura incontornável da democracia”, Francisco Sá Carneiro que morreu num acidente de avião em Camarate há 44 anos, será recordado no próximo ano numa exposição no Porto.

A mostra que terá como título “Francisco Sá Carneiro e a construção da democracia” foi apresentada ontem pelo autarca do Porto, Rui Moreira e José Pacheco Pereira do Arquivo Ephemera.

“Fruto de uma cooperação entre a Câmara do Porto e o Arquivo Ephemera, a exposição vai revelar documentos desconhecidos sobre a vida política de Sá Carneiro, muitos deles provenientes do seu espólio pessoal”, indica o comunicado da autarquia.

Esses documentos inéditos foram preservados “em grande parte por Conceição Monteiro, uma das secretárias do Partido Popular Democrático (PPD)”, indica a autarquia.

A exposição que deverá abrir a 25 de abril do próximo ano vai “fazer emergir o papel decisivo que Sá Carneiro teve em diversos momentos da vida política da década de 1970”, indica o comunicado.

“Temos uma novidade: o PPD teve um serviço de informações em 1975, ou seja, um serviço secreto”, adiantou o historiador José Pacheco Pereira que irá mostrar documentos, até agora confidenciais, redigidos pelo então Serviço de Centralização e Coordenação de Informações.

São, segundo Pacheco Pereira, documentos que “retratam questões muito importantes sobre o período do PREC [Processo Revolucionário em Curso]”, que serão mostrados na exposição.

Na opinião de Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, a exposição será “uma novidade para muitas pessoas”, por se tratar de “uma exibição com um conjunto de documentos inéditos”.

Patente até ao início do verão, e com entrada livre, a exposição vai também “desvendar episódios que antecederam a criação do PPD”, colocando a tónica nos três eixos do liberalismo, personalismo cristão e social-democracia europeia.

Do Arquivo Ephemera sairão ainda documentos sobre a chamada Ala Liberal, incluindo “listas com os nomes das pessoas que o PPD queria convidar para integrar o partido e documentos sobre conflitos no meio sindical, as eleições de 1975 e 1976 e os principais congressos”, refere o comunicado.

Serão ainda abordadas na exposição, a “campanha contra Sá Carneiro, o processo de criação da Aliança Democrática e a correspondência ‘duríssima’ trocada com Ramalho Eanes”.

De acordo com Rui Moreira, “Francisco Sá Carneiro é uma figura que não pode ser perdida nos nevoeiros da história”. Segundo o autarca, o ex primeiro-ministro é uma “figura incontornável da democracia” e um dos políticos “mais notáveis da época”.

Sá Carneiro que morreu no acidente de avião, em 1980, em Camarate que matou também Snu Abecassis, Adelino Amaro da Costa e a sua mulher, António Patrício Gouveia e os pilotos Jorge Albuquerque e Alfredo de Sousa, completaria 90 anos este ano.