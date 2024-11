Morreu Fernando Rocha, antigo locutor da Renascença. Tinha 95 anos. A informação é confirmada por fonte da família.

Fernando Rocha entrou na Rádio Renascença, em fevereiro de 1956. Deixou a rádio em dezembro de 1995. Na década de 90 partilhou com Olga Cardoso o programa "À nossa maneira", das 5h às 7h, aos fins-de-semana.

O velório de Fernando Rocha realiza-se na quinta-feira, a partir das 16h00, na Igreja da Lapa, no Porto. Onde, na sexta-feira, a partir das 10h15 da manhã se realizam as cerimónias fúnebres. O funeral tem lugar às 10h45, no cemitério de Agramonte.