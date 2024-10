Braga 2025. Um ano de festa para "levar cultura à porta de casa dos bracarenses"

Braga 2025 - Capital Portuguesa da Cultura (CPC) quer afirmar a cidade como referência no panorama artístico. O objetivo é traçado pelo autarca Ricardo Rio que, depois de ver eliminada a candidatura de Braga a Capital Europeia da Cultura (CEC) em 2027, quer fazer do legado da cultura “um dos grandes contributos para o desenvolvimento” e com impacto para o futuro.

“Braga quer ser uma referência do ponto de vista das dinâmicas culturais. Quer que a cultura seja sempre percebida pelos bracarenses e por quem olha para a cidade como um dos grandes contributos para o desenvolvimento que a cidade tem tido ao longo dos últimos anos”, referiu Ricardo Rio, esta sexta-feira, à margem da apresentação dos destaques da programação de Braga 2025.

“Queremos que isso [cultura] seja um contínuo que não se esgote obviamente no final do ano de 2025”, vincou.

E o próximo ano em Braga promete ser de valorização da produção nacional. Há 170 parceiros locais e outros 50 nacionais, para além de 40 internacionais, envolvidos na Capital Portuguesa da Cultura. Para Joana Menezes Fernandes, da organização do evento cultural, trata-se de “uma oportunidade para capacitar o setor cultural e artístico”.

“Há aqui uma enorme responsabilidade em celebrar a criação artística nacional e contemporânea”, assumiu a administradora da empresa municipal “Faz Cultura”, lembrando que se tratando de “um legado de trabalho da candidatura de Braga à Capital Europeia da Cultura, pretendemos também reforçar a internacionalização dos artistas deste setor”, ressalvou.

“Há aqui um compromisso com aquilo que são os agentes locais deste território”, disse.