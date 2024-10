Noiserv toca com crianças que adoraram as suas "ideias parvas"

Já lhe chamaram o “homem-orquestra”. Como o próprio diz, está habituado a "tocar sozinho" todos os instrumentos, mas desta vez o desafio é diferente. O músico Noiserv vai partilhar o palco do Grande Auditório do Centro Cultural de Belém (CCB) com um grupo de crianças.

O espetáculo, que tem como nome “Uma Aventura pelo Mundo dos Sentidos”, acontece no âmbito do Festival Big Bang promovido pela Fábrica das Artes, do CCB, e que habitualmente convoca artistas de renome para participarem neste evento pensado para os mais novos.

Em entrevista à Renascença, Noiserv conta que as oito crianças que vão tocar consigo têm já formação musical. São rapazes e raparigas, explica o artista que, no entanto, “aqui nem sequer irão tocar o instrumento que estão a aprender. Vão tocar outras coisas. Mas têm já uma boa dinâmica ou uma boa noção do que é o ritmo”.

Noiserv diz que se trata de uma “experiência incrível”. “Acho que as crianças têm sempre uma visão das coisas muito criativa, como eu também tenho às vezes. Parece que às vezes uma pessoa se sente demasiado criança em algumas ideias mais parvas que tem e, de repente, estou rodeado de oito pessoas que concordam com todas as ideias parvas que eu tenho!”, diz a rir.

O músico assume mesmo que esta experiência do CCB o fez “muito mais novo”, embora os mais novos, diz, “se calhar ficaram um bocadinho mais velhos com a responsabilidade que têm que ter, porque a sala do CCB é enorme!”.

É “como se fôssemos um grupo de amigos que está a tocar”, descreve Noiserv sobre o que vai acontecer em palco, onde o artista vai percorrer músicas dos seus diferentes discos, mas onde haverá outras surpresas para o público.