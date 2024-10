Festival de Órgãos. Porto recebe mais de 400 organistas com espetáculos imersivos

O Festival Internacional de Órgãos e Música Sacra (FIOMS) regressa à cidade do Porto pelo quarto ano consecutivo. Na visão do diretor artístico, Filipe Veríssimo, as expectativas para a edição de 2024 são altas e espera que o certame traga ainda "mais turismo" e "retorno económico". "O nosso objetivo é fazer com que o órgão tubo se faça ouvir por todo o mundo", começa por dizer o diretior artístico, ao falar sobre a edição atual do Festival Internacional de Orgãos que, este ano, vai receber mais de 400 intérpretes de todo o mundo, num total de 38 espetáculos. "Temos como missão a preservação do património, valorizá-lo e depois também passá-lo e inspirar as gerações futuras". Nas palavras de Filipe Veríssimo, o Porto pode ser livremente apelidada de "cidade dos órgãos" porque não existe em mais nenhum pais uma cidade que concentre uma grande "diversidade de instrumentos" no que diz respeito a essa arte. É, assim, um "património que é único no contexto internacional". Este ano, Espinho junta-se à mais de uma dezena de municípios parceiros do festival, onde vai ser possível assistir a um concerto de órgão de tubos na Igreja Matriz. Algumas das performances prometem dar ao público uma experiência imersiva.

Sé do Porto, um dos locais que acolhe o FIOMS. Foto: Rafael Pinto Leo Van Dosselaar, organista convidado, num ensaio geral. Foto: Rafael Pinto

"As pessoas podem ouvir um pouquinho de música, visitar o espaço, a igreja, e ter contato com esse património", explica. Igrejas da Lapa e de São João Novo são alguns dos exemplos.

Um balanço geral, nota que a adesão ao festival tem vindo a crescer ao longo dos anos, especialmente no "pós-pandemia". "Eu creio que neste momento, até com o clima que vamor ter, a adesão ainda vai ser superior este ano", acredita Filipe Veríssimo. O órgão é um instrumento que, à primeira vista, pode parecer complexo, mas como um pouco de prática torna-se simples. É esta a visão de Leo Van Dosselaar, organista que foi escolhido para orquestrar o concerto inaugual, a realizar-se este sábado, na Sé do Porto. Foi no alto do interior da Sé, com vista periférica desde o fundo da Igreja até ao altar, que o músico neerlandês explicou como se faz música com um órgão e acabou mesmo por tocar um excerto de uma das suas obras.

Leo Van Dosselaar toca excerto de uma das suas peças