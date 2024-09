Descoberto novo anticorpo eficaz contra variantes atuais e futuras do coronavírus

Um grupo de investigadores da Universidade do Texas, nos Estados Unidos , desenvolveu um novo anticorpo que é capaz de combater eficazmente uma ampla gama de variantes do vírus SARS-CoV-2 , que inclui estirpes passadas, presentes e futuras.

Os investigadores testaram o SC27 contra 12 vírus, desde o SARS-CoV-2 original até às variantes actualmente em circulação, bem como o SARS-1 e vários outros coronavírus encontrados em morcegos e pangolinos. O anticorpo revelou ser eficaz contra todos eles..

“Isto torna-o mais amplo e eficaz do que qualquer outro anticorpo monoclonal relatado até à data na literatura científica”, afirmou o Dr. Greg Ippolito, um dos responsáveis da pesquisa num comunicado de imprensa.

A equipa da Universidade do Texas espera agora poder colaborar com a indústria farmacêutica para o desenvolvimento de tratamentos eficazes contra a Covid-19 com base no SC27.