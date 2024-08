Jornalismo da Renascença distinguido por Timor-Leste

De acordo com a Presidência da República de Timor-Leste, a condecoração é atribuída “em reconhecimento ao notável contributo prestado a Timor-Leste e ao povo timorense”. O comunicado da Casa Civil da Presidência da República timorense refere ainda que “esta distinção é uma expressão pública do profundo apreço e gratidão do povo timorense, assim como uma demonstração do reconhecimento pessoal do Presidente da República”.

Como jornalista, José Luis Ramos Pinheiro esteve em Dili em 1996 e 1997 onde testemunhou e relatou na antena da Renascença a ocupação indonésia de Timor-Leste, tendo na altura elaborado um conjunto de reportagens sobre a opressão exercida por Jacarta e a resistência timorense.

Pedro Mesquita, além de acompanhar na Áustria o processo negocial entre timorenses pró-indonésia e independentistas, entrevistou em 1999 Xanana Gusmão em Jacarta, na altura em prisão domiciliária. Em Timor-Leste, Pedro Mesquita, elaborou um conjunto de reportagens junto da resistência e das milícias integracionistas (pró-indonésia) e que estiveram na origem dos massacres que se seguiram ao referendo. Entre 2000 e 2012, acompanhou todo o processo de reconstrução e as primeiras eleições presidenciais, bem como a cerimónia da independência.

Em 1999, José Luis Ramos Pinheiro e Pedro Mesquita realizaram em conjunto a primeira entrevista, em Portugal, a Xanana Gusmão - a Renascença foi aliás o primeiro órgão de comunicação social português a receber a visita de Xanana, logo após a sua libertação.

Com a condecoração agora atribuída, esta é segunda vez que o jornalismo da Renascença é distinguido pelo estado timorense. Em 2017, a jornalista Anabela Góis foi também distinguida com a Ordem de Timor-Leste.

Anabela Góis, além de ter acompanhado o evoluir do processo negocial entre timorenses pró-indonésia e independentistas, acompanhou ainda no território o referendo de 30 de agosto de 1999 e as situações de violência que se seguiram. Acompanhou ainda para a Renascença as cerimónias da independência, tendo regressado a Dili após o atentado contra o presidente em exercício na altura, José Ramos Horta, que entrevistou na Austrália, ainda em convalescença.

Anabela Góis é neste momento editora do canal Renascença e Pedro Mesquita repórter principal. José Luis Ramos Pinheiro foi Diretor de Informação do canal, desempenhando neste momento as funções de gerente do Grupo Renascença Multimédia.