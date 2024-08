Morreu a cantora Ana Faria, fundadora dos Onda Choc

Ana Faria, cantora e fundadora das bandas "Onda Choc" e "Queijinhos Frescos", morreu no sábado, com 75 anos.

Lançou o primeiro álbum a solo,"Violeta Flor", em 1982, com originais da própria, do marido e de Mário Piçarra.

Em 1986 surgiu o projeto dos Onda Choc, outro projeto popular junto do público infanto-juvenil, no qual foram adaptadas canções pop internacionais.

Também através do Facebook, o investigador musical e radialista João Carlos Calixto, recorda a cantora como criadora de projetos “importantíssimos para a educação do gosto de tantas e tantas crianças”.

Em declarações à Renascença, Júlio Isidro recorda numa cantora que deixa um marco para várias gerações.

“A Ana Faria teve um trabalho notável no divertimento educacional das crianças, com o ‘Brincado aos Clássicos’. Ela propõe peças de música clássica e adapta-as com letras e com outros arranjos para as crianças poderem cantarolar coisas que pareciam inacessíveis”, diz.

Júlio Isidro fala ainda de Ana Faria como uma pedagoga que ensinou a ouvir música.

“Penso que, nesta altura, é um pouco responsabilidade dos pais, dizerem: 'Vamos ouvir uma coisa que era do meu tempo.' A Ana Faria conseguiu fazer música que educava, que não punha em causa a ideia professoral, que é uma coisa mais aborrecida”, afirma.

