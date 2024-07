21 Savage cancela concerto em Portugal no festival SBSR

O "rapper" norte-americano 21 Savage cancelou o concerto de estreia em Portugal, no segundo dia do 28.º festival Super Bock Super Rock (SBSR), devido a doença.

O artista era o cabeça de cartaz do segundo dia do festival que decorre na Herdade do Cabeço da Flauta, no distrito de Setúbal, no âmbito da digressão de apresentação de "American Dream", álbum editado no início deste ano e que foi anunciado como a banda sonora de um filme sobre a vida do "rapper".

Em troca, o festival vai apresentar o português Papillon, que se vai estrear no palco principal do evento. O cabeça de cartaz passa a ser Slow J.

O cartaz do segundo dia do festival inclui ainda atuações de Kenny Mason, Mabel, Aminé, Gryffin, Yen Sung e Chromeo, em formato DJ set.

O festival oferece reembolso dos bilhetes diários de 19 de julho.

A devolução do valor pode ser pedido a partir da próxima segunda-feira até a18 de agosto, no local onde os bilhetes foram adquiridos. Em alternativa, o festival também permite que o bilhete seja usado para entrar no terceiro dia de festival, este sábado.

Para chegar ao festival, a organização recomenda o uso de transportes públicos.

Mais informações sobre a 28.ª edição do SBSR podem ser consultadas no site oficial do festival.