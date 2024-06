Morreu o Mestre Manuel Cargaleiro aos 97 anos

O Mestre Manuel Cargaleiro, ceramista e pintor, morreu aos 97 anos este domingo.

Em comunicado, o Presidente da República manifesta pesar pela morte do artista que também desenhava e esculpia.

"Mestre Cargaleiro deixou a sua assinatura em igrejas, jardins ou estações de metro, e em inúmeras peças tão geométricas e cromáticas como as de outros artistas cosmopolitas que viveram em Portugal. Por isso, tendo estado fora décadas, continuou a sentir-se, e continuámos a senti-lo, um artista português", lê-se na nota.

O artista foi condecorado duas vezes por Marcelo Rebelo de Sousa. Primeiro, recebeu a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique, em 2017, e, mais tarde, a Grã-Cruz da Ordem de Camões, em 2023.

"O Presidente da República nunca esquecerá o último encontro com Mestre Cargaleiro, semanas atrás, na casa deste em Lisboa, em que continuava a sonhar projetos para o futuro e a acreditar na Vida, sempre prestigiando Portugal", termina.

O primeiro-ministro Luís Montenegro anunciou este domingo que o Governo vai aprovar a declaração de luto nacional no dia em que se realizem as cerimónias fúnebres de Manuel Cargaleiro. A decisão foi tomada com o acordo do Presidente da República.



Em 1997, Mestre Cargaleiro ofereceu um painel de azulejos ao Grupo Renascença Multimédia, que se encontra na Quinta do Bom Pastor, em Lisboa.