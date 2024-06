Rock in Rio regressa com a estreia dos Jonas Brothers em Portugal

Como aconteceu no fim de semana passado , antes dos Jonas Brothers o público poderá ver o espetáculo de videomapping que celebra os 20 anos do festival em Portugal, relembrando alguns dos nomes mais sonantes que já tocaram no Palco Mundo, na Bela Vista.

Às 17h00 a música pausa para dar espaço à seleção portuguesa, que entra em campo na Alemanha para defrontar a Turquia. Sim, durante o jogo não há música, mas os palcos do Rock in Rio estarão com os ecrãs todos ligados para que o público possa torcer pela equipa das Quinas (quem não gostar de futebol pode sempre aproveitar para passear pelo recinto e recolher alguns brindes, clássica atividade de Rock in Rio).

Antes disso, Carolina Deslandes vai abrir as hostilidades, abrindo caminho para Ivete Sangalo e Macklemore no palco que tem a ponte Vasco da Gama como pano de fundo.

As portas já abriram e há muito para fazer na cidade do rock. Entre os clássicos, como a Roda Gigante, o "Slide" ou a Rock Street", também há novidades como a Cupido House, onde há um Elvis Presley e uma Amy Winehouse disponíveis para celebrar casamentos simbólicos.

Nos outros palcos dedicados à música hoje atuam, entre outros, os James, Filipe Karlsson, os Fonzie e Os Ornatos Violeta, que vão apresentar um espetáculo de celebração dos 25 anos do álbum "O monstro precisa de amigos", que contará com a participação de Ana Deus, Gisela João, Samuel Úria e o quarteto de cordas Solistas da Casa da Música.

A Cupido House é uma das atrações da Rota 85, criada para "contar de forma muito lúdica" a história de 20 anos de Rock in Rio Lisboa e 40 anos do Rock in Rio Brasil, que se celebram em janeiro de 2025, mas estão a ser comemorados este ano.

A pala do Parque Tejo, criada para acolher o Papa durante a Jornada Mundial da Juventude em agosto do ano passado, acolhe outro novo espaço do festival, o "All Experience", uma exposição interativa pensada pelos sub-30 da equipa do Rock in Rio Lisboa.

Para chegar ao novo recinto do festival, a organização aconselha o uso de transportes públicos, especialmente tendo em conta mais uma expectável enchente de festivaleiros.

Depois de nos primeiros dias da 10.ª edição ter havido queixas do público em relação ao novo recinto -- até à 9.ª edição o Rock in Rio Lisboa aconteceu sempre no Parque da Bela Vista -- bem como à maneira de chegar e sair da "cidade do rock", a organização anunciou que esteve "na última semana a preparar operações para melhorar os principais temas apontados pelo público".