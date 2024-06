OMS alerta para falsificações do medicamento Ozempic

A Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou esta quinta-feira um alerta sobre falsificação de lotes do medicamento Ozempic, utilizado tratar a diabetes tipo 2 e a obesidade.

O alerta, dado em comunicado, visa três lotes da marca Ozempic detetados em outubro no Brasil e Reino Unido, e em dezembro nos Estados Unidos.

A OMS aconselha os profissionais de saúde e as autoridades reguladoras a estarem atentas e a cessarem a venda e o uso dos fármacos em causa.

Os lotes de Ozempic visados (na forma injetável) deturpam a sua identificação e origem, uma vez que não foram fabricados pela farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk, refere a OMS.

A OMS adverte que a utilização do medicamento Ozempic falso pode resultar no tratamento ineficaz dos doentes devido à dosagem incorreta, contaminação com substâncias nocivas ou uso de ingredientes desconhecidos ou substituídos.

O Ozempic tem como substância ativa o semaglutido, que é usado principalmente no tratamento da diabetes tipo 2, pois ajuda a baixar os níveis de açúcar no sangue, reduzindo o risco de complicações cardiovasculares.